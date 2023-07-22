TRT sanatçıları Kayseri'de müzik ziyafeti sunacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği, bu akşam TRT Sanatçıları Şehir Konserleri kapsamında vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir’in yaz kış düzenlediği, vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür sanat etkinlikleri sürerken, 22 Temmuz’daki TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Valilik ve Büyükşehir’in kente değer katma noktasında turizm başta olmak üzere kültür sanat faaliyetleri gibi birçok konudaki iş birliğinde düzenlenecek.

22 Temmuz saat 21.00’de Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda düzenlenecek konserde sahne alacak TRT sanatçıları, seslendirecekleri parçalarla Kayserilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğinde düzenlenecek konsere vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.