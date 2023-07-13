TRT sanatçıları Kayseri'de konser verecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda TRT sanatçılarının konser vereceğini duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki kültür sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirten ve amaçlarının şehrin sanat ve kültürel olarak zenginleşmesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, başkent Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ile görüştüğünü dile getirerek, Kayseri’de TRT sanatçılarının konseri gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, kentle alakalı hizmetleri buluşturmayı önemseyen bir yaklaşım sergilediklerini ve o anlamda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, 22 Temmuz’da Kayseri’de gerçekleştirilecek konsere dair yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi: “Şehrimizle hizmetleri buluşturmayı her zaman önemseyen bir yaklaşım sergiliyoruz, inşallah o anlamda çalışmalar yapıyoruz. 22’sinde TRT’mizin çok değerli sanatçıları ile inşallah Talas etkinlik alanında 8 ya da 10 civarında sanatçımızın katılımıyla da bir etkinliğimiz olacak. 22 Temmuz Cumartesi akşamı inşallah hep beraber, TRT Genel Müdürümüzün de, Yönetim Kurulu Başkanımızın da, müsait olursa bakanlarımızın da bulunduğu bir ortamda Kayseri’mizde bir etkinlik olacak. Amacımız dediğimiz gibi meşru zeminde bu şehrin kültürel ve sanat yönünden de zenginleşmesine her zaman katkıda bulunmak.”

Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda 22 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de sahne alacak TRT sanatçıları, Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.