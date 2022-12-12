TKM'de Şair Evlenmesi rüzgarı

‘Bursa’da sanat’ deyince akla gelen ilk kurumlardan olan TKM Sanat Akademisi harika bir geceye imza attı.Şinasi’nin Şair Evlenmesi eserini sahneleyen TKM Sanat Tiyatro Kulubü uzun süre ayakta alkışlandı.BURSA (İGFA) - Sanat eğitiminde Bursa’da adından söz ettiren TKM (Türk Dünyası Kültür Merkezi) Sanat Akademisi’nin kurduğu Tiyatro Kulübü geçtiğimiz günlerde Türk edebiyatının Batılı tarzda ilk tiyatro eseri olarak kabul edilen ‘Şair Evlenmesi’ni sahneye taşıdı. Dr. Reşat Bulut’ın rejisiyle,Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi’nde prömiyeri yapılan oyun, salonu tam dolduran seyirciden de tam not aldı.

Heri biri farklı mesleklerden olsalar da 16 haftalık yoğun geçen provaların ardından, sahnede harika bir performans gösteren TKM Sanat Tiyatro Kulübü üyeleri de ilk defa sahneye çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Tiyatro ile uğraşmanın,sahneye çıkmanın eşsiz bir deneyim olduğundan da bahseden oyuncular, “Bin bir emekle sahneye koyduğumuz Şair Evlenmesi oyunumuzu böyle güzel bir gala ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Umarız ki bu ilk sahnenin devamı gelir ve daha çok kişiyle,sahneden,tiyatro vesilesiyle buluşabiliriz” ifadelerini kullandılar.

SANAT İYİLEŞTİRİR

Programın ardından açıklamalar yapan TKM Sanat Eğitim Koordinatörü Mehmet Fatih Dil, “Uzun zamandır ‘Sanat iyileştirir’ mottosuyla yolumuza devam ediyoruz.Bu kapsamda Tiyatro haricinde Kamera Önü Oyunculuk,Yönetmenlik,fotoğrafçılık,yaratıcı drama ve enstruman eğitimlerini de veriyoruz.Hatta daha önce yaptığımız workshoplarla Türk dizi ve sinema sektörünün usta isimleri Cengiz Küçükayvaz,Ezel Akay ve Ayşen İnci’yi Bursalılarla buluşturmuştuk.İnşallah daha da buluşturacağız.Bu akşam da Tiyatro Kulübümüzün sahneye koyduğu Şair Evlenmesi oyunu için Uğur Mumcu’daydık.Bu güzel geceye katkısı olan başta oyuncu arkadaşlarım ve sevgili yönetmenimiz,hocamız Sayın Reşat Bulut olmak üzere, tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.