Tarık Akkurt, BUFSAD’ın yeni başkanı seçildi

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nde başkanlık görevine Tarık Akkurt getirildi.BURSA (İGFA ) - Türk Fotoğraf Dünyasının önemli STK’larından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) yeni başkanını seçti. Geçtiğimiz günlerde derneğin 27. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle 4 dönem başkanlık yapan Serpil Savaş görevi Tarık Akkurt’a devretti.

Bufsad’ın yönetim kurullarında aktif görev alan iş insanı Tarık Akkurt 25 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Ferah Budak Şener, Galip Çetiner, Sadi Gökeer, Mustafa Kaya ve Ümit Cansu’dan oluşan yeni ekibiyle çalışmaya başlayan Tarık Akkurt gelişim için değişimin mutlak gerekliliğine dikkat çekti. Akkurt Genel Kurul’daki konuşmasında,"Sivil toplum kuruluşlarında değişimlerin, o topluluğa yeni bakış açıları getirebileceğinden ve yeni fırsatlar doğurabileceğinden hareketle, bugüne kadar derneğimize hizmet etmiş tüm fotoğraf severlere teşekkür ederek, yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz. En büyük hedefimiz, kuruluşundan bugüne kadar başarıyla taşınan bayrağın, tüm üyelerimizle birlikte güzel işlere imza atarak daha ileriye taşınmasıdır" ifadelerini kullandı.