Tarihin en büyük sergisi açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya 53 farklı branşta verdiği ücretsiz kurslarda eğitim alan 1.914 kursiyerin 5.250 adet el emeği göz nuru eseri göz kamaştırdı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 914 kursiyerin el emeği göz nuru 5 bin 250 adet eserinin yer aldığı 6. Karma Sergi açıldı. “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunulan sergi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden beri sadece klasik belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirmediklerini spor, sanat ve kültürle ilgili de pek çok yatırım yaptıklarını belirterek, "İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret sarf etmeye devam ediyoruz” dedi.

Hedeflediklerinin çok ötesine geçerek bin 914 kursiyere, 53 farklı branşta geleneksel Türk el sanatları eğitimleri verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “5 bin 250 adet eserle sergimizi açtık. Bu bir rekor. Öncelikle hanım kardeşlerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok çalışkan ve gayretlisiniz. Alın teriyle, göz nuruyla en üst seviyede eserler ortaya çıkarıyorsunuz. Beyefendi kursiyerlerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada en önemlisi de, atalarımızdan bizlere kalan bu güzelliklerin kaybolmasına müsaade etmemektir. Değerlerimiz sizlerin elleriyle geleceğe taşınacaktır. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 26 Mayıs’a kadar gezilebilecek sergiye tüm vatandaşları davet eden Başkan Zolan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi, eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Sergide alışveriş yapılabiliyor

Cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta 5 bin 250 eserin beğeniye sunulduğu sergide kursiyerler eserlerini satarak ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Öte yandan kadınların özenle hazırladığı Denizli’nin yöresel tatları da sergide yer alıyor. Tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Tarihi Atalar Evi, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Karahasanlı El Becerileri Kurs Merkezi, Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi, Aktepe Sosyal Etkinlik Merkezi ve Genç Denizli Tarihi Merzeci Evi El Sanatları ve Kurs Merkezi’nde eğitim alan bin 914 kursiyerin 5 bin 250 eseri sergide yer alıyor.