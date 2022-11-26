Tamer Karadağlı'dan yeni dizi müjdesi! Bu kez bambaşka bir role bürünecek
TRT Dijital'de yayınlanacak olan Serhat dizisinin yapımcısı ve başrolü Tamer Karadağlı oldu.
mer Karadağlı TRT Dijital için "Serhat" adlı dizisinin yapımcılığını üstleniyor.
Tamer Karadağlı son olarak “Andropoz” dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Ünlü aktör şimdi de hem yapımcı, hem de aktör kimliğiyle birden karşımızda olacak.
Karadağlı kendi yapım şirketi ATK’nın yapımcılığında “Serhat” adlı diziye başladı. Dizide Karadağlı Güneydoğu’dan İstanbul’a gelen bir özel harekatçıya hayat verecek.
Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor.
Çekimleri başlayan diziyi Bora Tekay yönetiyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı’nın (Serhat) partnerini oynuyor.
Cast direktörlüğünü Esra Ardahanlıoğlu yaptığı dizide Volkan Severcan (Faik), Demir Karahan (Vasıf), Muhammet Emre Kaya (Sarp), Tutku Topaç (Defne), Haluk Özenç (Tankut), Filiz Çelik (Müjgan), Mert Özbek (Fırat), Burcu Karakaya (Gökçe), Pınar Tuncegil (Zerrin) ve Tamer Yiğit (Cemil) başlıca rolleri paylaşıyor.
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