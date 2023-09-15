Tamer Karadağlı'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.Methmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri’yi, kültür sanat alanında bir merkez haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile istişarelerine devam ediyor.

Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasını sağlayan Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Karadağlı ile samimi ve sıcak bir ortamda sohbet ederek, kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılışı için gösterdiği çabaya dair bilgisi olduğunu kaydeden Karadağlı, Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Tiyatronun ihtiyaçlarına bakalım, bölge müdürümüzü görelim, eksiklerini öğrenelim diye geldik. Eksiklerimiz var ama onları da hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç da “Katkısı olan herkese biz teşekkür ediyoruz. Sanatı, sanatçıyı seviyoruz. Yerli ve milli anlayışta olursa başımızın tacı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER ÇALIŞMAYA KAYSERİ ZATEN SAHİP ÇIKAR”

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Kayseri’de bulunmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Devletimizin kontrolü altında yapılacak olan her çalışmaya Kayseri zaten sahip çıkar. Genel Müdürümüzde de biz bu yerli ve milli anlayışı gören ve sürekli de izlediğimiz bir dostumuz olarak kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin üzerine düşeni yapacağını belirten Büyükkılıç, “Üzerimize ne düşüyorsa Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyelerimiz ve valimizle birlikte bunu yapacağımızdan endişeleri olmasın. Biz yanlarındayız, yeter ki Kayseri’mizin kültür hazinesini keşfedip buradaki insanların geleceğe taşınmasının sağlanması yolunda gayret gösterilsin. Biz varız diyoruz” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’A KARADAĞLI’DAN TİYATRO TEŞEKKÜRÜ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılmasına verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, “Kayseri, çok sevdiğim bir şehir. Bundan 15 sene önce Nevşehir’de ‘Son Ağa’ diye bir dizi çekiyordum ve Kayseri’ye çok sık gelip gidiyordum. Kayserili dostlarım da var. Şimdi Kayseri’nin yerleşik bir tiyatrosu da var, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu da açıyoruz. Başkanımla birlikte oyuna da gideceğiz. İnşallah ikinci sahneyi de açacağız. Çünkü Kayseri kültürü çok yüksek, oyun seçmekte çok seçici. O yüzden de Kayseri’nin kendi devlet tiyatrosu sahnesi olması gerektiğine inanıyorduk ve sayın başkanımla birlikte şimdi oyunlara gideceğiz. Sayın Başkanımın katkısı çok büyük ondan dolayı kendisine teşekkürlerimi hem şahsım adına hem kurumum adına bir borç biliyorum” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet de Büyükkılıç’a kültür sanat ve turizm alanındaki çalışmaları ve bu alana desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.