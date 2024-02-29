Talas’ta İlyas Yalçıntaş konseri

Talas Belediyesi, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı Kayserililerle buluşturacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi kapsamında Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek konser 1 Mart Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.