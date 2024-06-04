Talas Musiki Cemiyeti'nden sanat müziği konseri

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konserine hazırlanıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Daha önce verdiği konserlerle dikkat çeken Talas Musiki Cemiyeti yine bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Şef Suat Deringöl yönetimindeki koro, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Türk Sanat Müziği severlere doyulmaz bir gece yaşatacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonundaki konser, daha önceki etkinliklerde olduğu gibi ücretsiz şekilde dinlenebilecek.