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Talas Musiki Cemiyeti'nde kayıtlar başladı
KÜLTÜR-SANAT 16.06.2023, 09:15
Kayseri'nin Talas Belediyesi bünyesinde kurulan Talas Musiki Cemiyeti’nin çocuklara yönelik bağlama ve gitar kursuna kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Musiki Cemiyeti’nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek ve tamamen ücretsiz olacak bağlama kursuna 10-15 yaş grubu arası çocuklar katılabilecek.
13-23 Haziran tarihlerinde devam eden kurs kayıtları için müracaat Musiki Cemiyetine yapılacak.
Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek.
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