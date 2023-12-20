‘Sürdürülebilir Sanat’ sergisi Nikomedia'da

Nurhan Gündoğdu’nun ‘Sürdürülebilir Sanat’ adlı kişisel sergisi İzmit'te Nikomedia Sanat Galerisinde sanatseverlere kapısını açtı.KOCAELİ (İGFA) - Nurhan Gündoğdu’nun kişisel sergisi ‘Sürdürülebilir Sanat’ Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

24 Aralık’a kadar açık olacak sergide birbirinden güzel onlarca eser yer alıyor. Sergi açılışına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve çok sayıda sanatsever İzmitli katıldı.

Programda söz alan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Burada 24 Aralık’a kadar açık olacak olan ve sevgili sanatçımız Nurhan Gündoğdu hanımefendinin eserlerini ağırlamaktan son derece mutluyuz. ‘Sürdürülebilir Sanat’ sergisi aslında doğaya zarar veren materyallerin sanata hayat vermesi mottosuyla gerçekleştirilmiş son derece güzel eserler var. Atıktan uzak bir yaşamı geleceğe bırakmak hepimizin görevi. Ama bunu son derece güzel bu ruha hitap eden eserlerle yapmak sanatçıların yeteneği. Sanatçımıza ve sergi açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Biz İzmit Belediyesi olarak atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğadaki atıkların el emeğine dönüştürülmesi adına çeşitli kurslarımız var. Hatta belediyemizin önünde kurulan yılbaşı stantlarında eserlerden örnekler görebilirsiniz” diye konuştu.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ise, “Çok kıymetli bir sergide bir aradayız. Sanatçımız Nurhan Hanımı tebrik ediyorum. Sanatla bütünleşen bir toplum, kültürle bütünleşmiş oluyor, kültür de aslında toplumun hafızasını yansıtıyor. Yaratıcılık da çok özel bir yetenekle bütünleştiğinde bu kadar güzel eserler ortaya çıkıyor. Değerli sanatçımızı tebrik ediyorum.” dedi.