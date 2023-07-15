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Srebrenitsa'nın acısı Bursa İnegöl'de tazelendi

KÜLTÜR-SANAT 15.07.2023, 11:41
Srebrenitsa'nın acısı Bursa İnegöl'de tazelendi

Srebrenitsa’da 1995 yılında yaşanan soykırımın 28. Yıl dönümünde; Bursa İnegöl Belediyesi, Uluslararası Aliya Düşünce Derneği ve İnegöl Bosna Hersek Derneği iş birliğinde anma programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bosna Hersek’te 11 Temmuz 1995’te yaşanan ve 8372 kişinin şehit edildiği soykırımın üzerinden 28 yıl geçti. Ancak Srebrenitsa’nın acısı yüreklerde dinmedi. Aliya İzzetbegoviç’in “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünden yola çıkılarak her yıl yapılan anma programları kapsamında bu yıl da İnegöl Belediyesi, Uluslararası Aliya Düşünce Derneği ve İnegöl Bosna Hersek Derneği iş birliğinde Srebrenitsa Katliamını unutmamak ve unutturmamak adına anma programı düzenlendi. Cuma günü 17.30’da İnegöl Belediyesi önünde yapılan programda 8372 şehit dualarla anılırken, soykırımı anlatan 20 görselin yer aldığı “Dinmeyen Acı: Srebrenitsa” isimli fotoğraf sergisi de burada açılarak vatandaşların izlenimine sunuldu.

“O GÜN YAPTILAR, BUGÜN DE FIRSATINI BULSALAR YİNE YAPARLAR”

Anma programı ve sergi açılışında konuşan İnegöl Bosna Hersek Derneği Başkanı Fikret Doyan, “28 yıl önce Bosna’da masum çocuklar, yaşlılar ve gençler; silahsız olmalarına, Birleşmiş Milletlerin güvencesi altında bulunmalarına, Hollandalı askerlerin güvenliğinde olmalarına rağmen Sırpların acımasızca soykırımına maruz kaldı. İnsanları katlederek İkinci Dünya Savaşından sonra en büyük soykırımı gerçekleştiren, Srebrenitsa’da o şehitlerimizi katledenleri bir kez daha lanetle anıyorum. Ben burada katliamı yapan Nadic’in bir sözünü okumak istiyorum; ‘O gün Nadic kamera karşısına geçip şu açıklamayı yapıyor: Bugün 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa’dayız. Tam da büyük kutsal günün arefesinde bu şehri büyük Sırp milletine armağan ediyoruz. Türklere karşı isyanın anısına Müslümanlardan intikam alma vakti gelmiştir.’ O gün yaptılar, bugün de fırsatını bulsalar aynısını yaparlar. Dolayısıyla bu katliamı unutmamamız, unutturmamamız lazım” dedi.

AMACIMIZ UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK

Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert ise “Uluslararası Aliya Düşünce Derneği ve İnegöl Bosna Hersek Derneği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde bu anma programını gerçekleştiriyoruz. Bugün burada belki benzer şeyler ifade edeceğiz. Ancak amacımız da zaten bu. Yapılan soykırımı unutmamak ve unutturmamak… Oradaki durumun vahametini anlatabilmek için birkaç anekdot paylaşmak istiyorum. Bir anne, yavrusunu kucağına aldığında yaşanan kaotik devre o kadar dehşetliydi ki yavrusunu emzirirken korkudan onu öylesine sıkmıştı ki bir süre sonra evladının ruhunu teslim ettiğini fark etti. Koruma iç güdüsüyle sıktığı yavrusu kucağında can vermişti. Acı o kadar büyüktü. 8372 şehit olan kardeşimizi bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

AVRUPA’DA HUKUKSAL OLARAK BELGELENMİŞ İLK SOYKIRIM

Belediye Başkanı Alper Taban da “Bu sıradan bir program değil, anma, hatırlama ve hatırlatma adına yapılmış bir program. Gerçekten insan bu duygusallıkla düşündüğünde, tarifsiz bir acı. Bizlere düşen de benzer hadiseler yaşanmaması adına bu çalışmaları var olduğumuz sürece hatırlatmak. Çünkü maalesef iyi niyetli insanlar olduğu kadar böylesine acımasız insanlar olduğunu da görebiliyoruz. Srebrenitsa katliamı sadece 8372 sayısından ibaret değil. Bunlar ölen vatandaşlarımızın sayısı… Kaldı ki yeni yeni mezarlar da tespit ediliyor. Belki de sayı çok daha fazla. Bu katliam Avrupa’da hukuksal olarak da ilk kez belgelenmiş bir soykırım. Yine ikinci dünya savaşından bu yana gerçekleşmiş en büyük insan kıyımı. Buraya katılan ve programa destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Ardından soykırımı anlatan “Dinmeyen Acı: Srebrenitsa” fotoğraf sergisi gezildi.

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