“Sınır” izleyici ile buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nun (OBBKT), 2022-2023 sezonundaki ikinci oyunu “Sınır'' perde demeye hazırlanıyor.ORDU (İGFA) - 2022-2023 sezonunu “Radyo-yu Hümayun'' adlı müzikli oyun ile açan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) Muzaffer İzgü’nün yazdığı, A. Emrah Özdilek’in yönettiği “Sınır'' adlı sezonun ikinci yetişkin oyununu tiyatro severle buluşturacak.

İKİ DÜŞMAN ASKERİN DOSTLUĞUNU GÖRECEKSİNİZ

Hayali ülkeler Sevinya ve Nevinya’nın sınırında nöbet tutan iki düşman askeri olan Yuan ve Mati arasında geçen olayları konu edinen ‘Sınır’ oyununda Yuan’a Ömer Temiz, Mati’ye ise Emrullah Yazıcı hayat verecek.

Oyunun ışık tasarımında Zafer Bozdağ, dekorda Murat Çavuş ve Cemal Arslan, Reji Asistanlığında Zeynep Karagöz ve Gamze Gül Kabadaş, ışık kumandada İmdat Akyıldız, ses-efekt kondüvitde Hüseyin Aydın, sahne amirliğinde Cemal Arslan ve kostüm sorumlusu olarak Mücteba Murtazaoğlu görev yapacak.

11 KASIM CUMA GÜNÜ İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Hazırlıkların sürdüğü tek perdelik oyun ilk prömiyeriyle 11 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda izleyici ile buluşacak. Oyun, OBBKT’nin belirlediği takvim doğrultusunda izleyici ile buluşmaya devam edecek.