Şıngır Şıngır Beyoğlu kalpleri fethetti

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde, duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, festival için yazdığı “Şıngır Şıngır Beyoğlu” oyunu ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - 1 Ekim’den bu yana 1000’den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, tiyatronun yaşayan efsanesi Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik doğaçlama oyunu ile doyumsuz bir gösteriye sahne oldu. Usta tiyatrocunun Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için yazdığı oyunu, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluştu. Ali Poyrazoğlu, kendi anılarıyla Beyoğlu’nu anlatırken, izleyicileri kâh güldürdü kâh hüzünlendirdi. Poyrazoğlu oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festival kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi de Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot balesini, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy’un da izlediği Don Kişot balesi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından sahneye konulan eserde, orkestrayı Murat Kodallı yönetti. Müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının pırıltı ve ihtişamını izleyicilere yaşatan eserin dekor tasarımı İsmail Dede’ye, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Önder Arık’a ait.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde gün boyu meydanlarda zeybekten kaşık oyunlarına, İbiş gösterisinden kukla tiyatrosuna pek çok farklı etkinlik de gerçekleştirildi. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde ise Burak Kut, sevenleriyle buluştu.