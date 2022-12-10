Âşık Yaşar Reyhani'ye Yıldırım anma

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani’yi vefatının 16’ncı yıl dönümünde, düzenlediği program ile andı.BURSA (İGFA) - Ünlü Halk Ozanı Âşık Yaşar Reyhani, vefatının 16’ncı yıl dönümünde Yıldırım Belediyesi ve BEDFE iş birliği ile gerçekleştirilen program ile anıldı. Organizasyona, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BEDFE Başkanı Ömer Ömeroğulları, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan Âşık Yaşar Reyhani biyografi belgeseli ile başlayan program ünlü ozanların bütün ustanın eserlerini sunması ile devam etti.

“ÂŞIK REYHANÎ’NİN TÜRBEDARLIĞINI YAPMAK ŞEREFTİR”

Reyhani’yi anmak ve mirasını gelecek kuşaklara taşımak amacıyla ‘Âşık Yaşar Reyhani’yi anma programı düzenlediklerini belirten hayata Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, kadim medeniyetimizin tüm kandillerine hizmet etmek, onları geçmişten geleceğe taşımak boynumuzun borcu. Âşık Yaşar Reyhani’nin türbedarlığını yapmak bizim için bir şereftir. Reyhani gibi bir ismi, şehirlere sığdırmaya çalışmak haksızlık olacaktır. O hayatı, sanatı ve eserleriyle milletimize mâl olmuş bir isim. Âşık Reyhani’nin kabrine, hatıralarına ev sahipliği yapmanın bize yüklediği ayrı bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Aşık Reyhani, 1932 yılında Erzurum’da başlayan dünya yolculuğunu, 16 yıl önce Bursa’da rahmeti rahmana kavuşarak tamamlamıştı. Yıldırım Belediyesi olarak Reyhani’yi ve âşıklık kültürünü yaşatacağız. Rabbim bu milleti vatansız, ezansız ve ozansız bırakmasın” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Aşık Yaşar Reyhani’yi rahmet ve minnetle anan Bursa Erzurum Federasyonları Dernek Başkanı Ömer Ömeroğulları, “Aşık Yaşar Reyhani’nin isminin yaşatılmasında çok emeği olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yıllar da geçse de nesiller de değişse Aşık Yaşar Reyhani yine dillerde yine gönüllerde olacaktır” diye konuştu. Program, çiçek takdimiyle sona erdi.