"Shimmy Ya" görücüye çıktı

Rap müzik dünyasında çalışmalarına devam eden Savana ekolünün önde gelen isimlerinden biri olan Jefe, Bekom ile "Shimmy Ya" çalışmasıyla yayımladığı yeni teklisini hayranlarıyla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Chorba" Ep'si ile adından söz ettiren Jefe, son zamanlarda "Prens" ve "Şimdi Değilse Ne Zaman?" gibi başarılı şarkılarıyla yükselişini sürdürüyor. Jefe, sevilen şarkılarından "Roadrunner" projesinden sonra tekrar Bekom'la bir araya geldi.

Bekom ile gerçekleştirdiği Shimmy Ya isimli düet çalışmasının söz ve müziği Jefe ve Bekom'a ait olurken Soylu'nun prodüktörlüğünde hazırlandı.

"Shimmy Ya", Jefe'nin kariyerinde emin adımlarla devam ettiği projesiyle, rap müzik sevenlerin de beğenisini kazanmaya devam ediyor. JJefe ve Bekom'un uyumu ile sevenlerine armağan niteliği taşıyan şarkının etkileyici ritmi ise dikkat çekiyor.

Jefe ve Bekom işbirliğiyle gerçekleşen düet çalışması Shimmy Ya Warner Music Türkiye etiketiyle yayımda.