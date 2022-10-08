Semicenk ilk kez İzmir'de

21 Ekim Cuma günü ilk kez İzmir’de sahne alacak “Semicenk”Patron Club’de sizlerle olacak.

Semicenk ; Funda Arar,Ziynet Sali,Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler ile düet yapmış olup,çıkarmış olduğu şarkılar listeler alt üst edip, geniş kitlelere ulaşmıştır.

Konser öncesi ve sonrası “Gürkan Uyanıktürk”, Dj setubu başında olacak.

Çıkarmış olduğu “I Lıke That”isimli elektronik single ile kısa sürede 500.000 dinlenmeyi aşan

Spotify, İTunes gibi dijital müzik marketlerin’de global Listelerde yer almıştır

İzmirin genç işletmecileri Mehmet Dönmez,Melisa Bülbül,Fırat Sungur

1 aydır konser için hazırlandıklarını

Heyecanlı olduklarını

Her hafta Ünlü isimler ile devam edeceklerini belirtti

Konser 21 Ekim Cuma günü

İzmir / Alsancak / Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Gazi Kadınlar Barlar Sokağı “Patron Club”te

Avantajlı bilet için @patronclubb Instagram hesabından

ve Patron Club önünden temin edebilirsiniz.