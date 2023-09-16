Selim Sırrı Paşa Konağı'ndan doğu-batı tınıları yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin sanatsal ve kültürel hayatına müzik ile anlam katan Oda Orkestrası yine uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir konsere imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Oda Orkestrası “Doğudan Batıya Senfonik Tınılar” konseri ile doğu ve batının ezgilerini kentin en önemli tarihi mekanlarından biri olan Sırrı Paşa Konağı’ndan yükseltti. Konserde seslendirilen eserler, müziğin evrensel paydasında buluşurken, farklılıkların ahengini de gözler önüne serdi. Konuklar konserin sonunda Büyükşehir Belediye Orkestrası ile ona eşlik eden solistlerini dakikalarca ayakta alkışladı.

SELİM SIRRI PAŞA KONAĞI’NDAN YÜKSELEN NAĞMELER

Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde Cuma akşamı gerçekleşen konseri çok sayıda klasik müzik severin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan izledi.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTMENLERİ VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI EŞLİK ETTİ

Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası’na, Büyükşehir Belediyesi ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci (solist), Zeynep Gök (klarnet) ve Engin Yaşar (keman) solist olarak eşlik etti. Ayrıca İncesaz Grubu ve Kültür Bakanlığı Sanatçılarından Emre Erdal (klasik kemençe), Murat Aydemir (Tanbur) ve Taner Sayacıoğlu (kanun) da Oda Orkestrası’na eşlik etti.