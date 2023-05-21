Selçuklu Sanat Akademisi'ne kayıtlar başlıyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi’nde ön kayıtlar başlıyor. 22 Mayıs tarihinde başlayacak ön kayıtlar 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecekKONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Selçuklu Sanat Akademisi 6.dönem kayıtları için gün saymaya başladı.

Yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan akademide 6.dönem kayıtları 22 Mayıs tarihinde başlıyor.

www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtlar 26 Mayıs’ta sona erecek. Kesin kayıtlar ise 29 Mayıs-04 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Sanatın kalbinin attığı Selçuklu Sanat Akademisi’nde hangi eğitimler veriliyor

Sahne ve Gösteri Sanatları Eğitimi alanında; 8-9, 10-11 yaş aralığı için çocuk drama, 10-11,12-13,14-15 yaş aralığı için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere genç drama branşları yer alıyor.

Kişisel Gelişim alanında; Diksiyon, fotoğrafçılık, Liderlik ve Kişisel İmaj Yönetimi, Etkili İletişim, Sosyal Medya Yönetimi, Sinematografi (Senaryo Oluşturma ve Kısa Film Atölyesi), Tiyatro Senaryo Yazarlığı, 8-11,12-14 yaş aralığında Çocuk Resim branşları yer alıyor.

Selçuklu’da sanatın adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi’nin tüm Konya’dan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, akademinin her yaştan ve farklı meslek gruplarından insanın tarafından yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Tüm sanat severlerin adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde oluşturduğu branşlarda kursiyerlere dönem sonunda sanatları ile ilgili performans imkanı da sunarak eğitim alan kursiyerleri çıktıkları yolda cesaretlendiriyor" diye konuştu.