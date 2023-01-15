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Şehir Tiyatrosu’na yeni sanatçılar dahil oldu

KÜLTÜR-SANAT 15.01.2023, 11:00
Şehir Tiyatrosu’na yeni sanatçılar dahil oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sanat sezonunda da birbirinden güzel temsillerle sanatseverlerin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Ekim ayında Haldun Taner’in ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı müzikal oyunuyla perde açan Şehir Tiyatrosu, güçlü sanat ekibiyle, Mersinlilere seyir keyfi yaşatıyor.MERSİN (İGFA) - Kadrosunu daha da güçlendiren Şehir Tiyatrosu’nun yeni Sanat Yönetmeni Hülya Savaş oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu’ndaki oyunculuk görevine devam eden ve aynı zamanda eğitmen olan Savaş, Mersin Şehir Tiyatrosu ile de birlikte yol yürüyecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Mehmet Yılmaz ise, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sanat birimlerinin ortak çalışması için Sanat Sorumluluğu görevini üstlendi. Şehir Tiyatrosu, Ocak ayı boyunca Ben Mimar Sinan, Buzlar Çözülmeden, Dünyanın Eski Zamanlarında (Çocuk Oyunu), Gökkuşağı’nın Altında (Çocuk Oyunu), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Vahşet Tanrısı gibi oyunlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Savaş: “Bugüne kadar yapılanların üzerine daha da koyarak yolumuza devam edeceğiz”

İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan ve oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik yaptığını ifade eden Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, “Şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni olarak, başka bir yoldan devam edeceğim. Başta Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sanata ve sanatçıya yaklaşımı ile ekibinin vizyonu o kadar geniş ve güzel ki. Buradaki sanatçı arkadaşlarımızla, teknik arkadaşlarımızla tanıştık. Gördüğüm kadarıyla hepsi pırıl pırıl, enerjik ve çok iyi şeyler yapmak isteyen sanatçılar. O yüzden de bir an önce bir şeyler yapalım ve bugüne kadar yapılanların üzerine daha da koyarak yolumuza devam edelim istiyorum” dedi.

2022-2023 sanat sezonunda çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını söyleyen Savaş, “Buradaki arkadaşlarımızla çok farklı şeyler ürettik bir araya gelince. Zaten Belediye Başkanımız Vahap Bey’in desteği bu konuda sonsuz. Sanatçıların yolunu açan bir insan. Bu gerçekten çok umut verici ve böyle olunca da daha sınırsız düşünebiliyorsunuz. Farklı farklı yönetmenlerimizi, yazarlarımızı davet edeceğiz. Çeşitli atölye çalışmalarımız olacak. Halkımızın, seyircimizin de içinde olacağı interaktif çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik projelerimiz bunlar. Sanatla gerçekten iyileşeceğimizi düşünüyorum. Tiyatro daha da iyileştirir. Seyircilerimiz o yüzden, kentlerinde kurulan bu tiyatroyu desteklemekten sakın vazgeçmesin” diye konuştu.

Yılmaz: “Mersin Şehir Tiyatrosu, Türkiye’deki tiyatro skalasında başarılı bir yere geldi”

Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı ve aynı zamanda Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın Genel Başkanı olan Mehmet Yılmaz ise, tüm sanat birimleriyle koordineli olarak çalışacaklarını anlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi sanat birimlerinin genel koordinasyonunu yapmak üzere görevlendirildim. Mersinli sanatseverlere daha verimli, daha büyük, daha güzel, daha iyi eserler gösterebilmek için, tüm sanat birimlerimizle ortak çalışmayı koordine etmek üzere çalışmalarımız başladı. 1999 yılında kurulan bir Şehir Tiyatrosu var Mersin’de ve Sayın Vahap Seçer Belediye Başkanı olduktan sonra, Şehir Tiyatrosu’nun revize edilmesini ve daha da iyileştirilmesini istedi. Sayın Murat Atak’ın Sanat Yönetmenliği’nde Şehir Tiyatrosu yeniden yapılandırıldı. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türkiye'deki tiyatro skalasında başarılı bir yere geldi. Bunu daha da artırarak ve geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

“Sanat, tarihin her döneminde insanlığı geliştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’ndaki birbirinden bağımsız tüm disiplinleri, organik bağlarla bir arada tutmaya çalışacaklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Diyelim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi bir müzikal yapacak; tiyatrosu var, orkestrası var, o zaman ne oluyor? Müzikal yapmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin orkestrasını kullanarak bir müzikal ortaya koyacağız. Sanat, tarihin her döneminde insanlığı geliştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor. Sanat, barışı destekliyor, sanat onurlu, omurgalı insanı destekliyor. Dolayısıyla sanatın geliştirici, iyileştirici, yönlendirici, yüreklendirici gücünü kullanarak, coğrafyamızdaki insanların rahat, ferah ve barış içinde yaşamalarına, sanat aracılığıyla katkı vermeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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