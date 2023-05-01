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Şehir Tiyatrosu İstanbul'dan ödülle döndü

KÜLTÜR-SANAT 01.05.2023, 12:00
Şehir Tiyatrosu İstanbul'dan ödülle döndü

Gerçekleştirdiği turnelerle Uşak’ı birçok ilde temsil eden, geçtiğimiz aylarda Uşak’ın ev sahipliği yaptığı 11. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması’nı organize eden ve deprem bölgesinde düzenlediği etkinliklerle vatandaşlara moral veren Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, göğüs kabartan övgüler aldı.UŞAK (İGFA) - Uşak Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu, Tiyatro Gazetesi’nin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri Programından “Yılın Tiyatro Adamı Ödülü’nü” alarak döndü.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödül Töreni’ne 9 ülkeden ve Türkiye’den 17 ilden tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlar katıldı. Uşak Belediyesi’nin himayesinde Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu’nun ülke tiyatrosuna sunduğu katkı Yılın Tiyatro Adamı Ödülü ile taçlandı. Törende tiyatro alanında oluşturulan kurumsal yapı ve kentte tiyatroya yönelik hayata geçirilen ilkler vurgulandı.

MURAT ÇUBUKÇU’DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Ödül töreni sonrası mutluluğunu belirten Murat Çubukçu “Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2016 yılında kuruldu ve gönüllülüğü esas alarak başladı. 2019 yılında Mehmet Çakın Başkanımızın gelmesiyle topluluğumuz profesyonelliğe ulaştı. İlk başlarda zor zamanlar geçirdik, global sorunumuz olan pandemiyle mücadele ettik. Tabi biz yine de durmadık ve şehir tiyatrosu oyuncumuz Ahmet Büyükuğurlu severek sahneye taşıdığımız Bizim Sandık adlı çok güzel bir oyunu yazdı. Sürekli sosyal medya içerikleri ürettik ve her daim seyirci kitlemize hitap etmeye çalıştık. Uşak izleyicisi, şehir tiyatrosu oyuncuları ve destekçilerimiz bizi bugünlere taşıdı.” dedi.

Sözlerinde aldığı ödüle de değinen Çubukçu sahne önü ve arkasında bulunan tüm ekip arkadaşlarının bu ödülde payı olduğunu belirterek, “Burada en büyük pay bizi, sanatı ve sanatçıyı destekleyen Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait. Beni destekleyen eşim ve çocuklarıma ait. Ödül töreninde sahneye çıktığımda da belirttim, bu ödül benim değil bizim. Ülkemizde böyle bir ödüle layık görülmek ayrı bir keyif. Ama altını çizmek gerekirse biz daha olmadık, olduk demek öldük demektir. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ŞEHİR TİYATROSUNDAN HEYECANLANDIRAN SÜRPRİZ

Yeni sezonda festivallerin ve 3 oyunda prömiyerin vatandaşlarla buluşacağını belirten Murat Çubukçu, tiyatro ekibinin üzerinde çalıştığı, farklı konseptler barındıran doğaçlama formatındaki gösterinin de Mayıs ayında sahneye taşınacağını duyurdu.

BAŞKAN ÇAKIN’A TEŞEKKÜR MESAJI

Bizim Sandık adlı tiyatro oyununun yazarı Ahmet Büyükuğurlu, “2016 yılından bu yana Uşak’ta tiyatro oynuyorum. İlk geldiğimde burada gönüllü olarak başladım, gece saat 4’e 5’e kadar sahne dekorlarımızı kendimiz yapardık. Aynı günün sabah 9’unda tekrar gelip prova yapıp akşam oyuna çıkardık. O zaman tek işimiz oyunculuk değildi. 2019 yılında Mehmet Başkanımızın gelmesiyle yönetmeliğimiz çıktı, sonrasındaysa ayakları yere sağlam basan bir tiyatro topluluğu olduk. Oyuncu alımları, kostümcü alımları yaptık ve artık dekorlarımızı bir dekoratöre tasarlatır olduk. Çok zor zamanlardan bugünlere ulaştık. Başkanımıza kendi adıma ve tiyatromuz adına bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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