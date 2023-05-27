Şehir tiyatroları Hatay’da çocuklarla buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Hatay’ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerine giderek, yaşanan deprem felaketinden etkilenen ve bölgede konteyner mahalle evlerinde yaşayan çocuklarla buluşarak “Pinokyo” adlı kukla oyununu sahneledi ve kukla atölyeleri düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir Tiyatroları ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiği moral etkinliğinde, İ.B.B Afet Koordinasyon Merkezi’nin koordine ettiği Hatay’ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinin farklı mahallelerini ziyaret ederek çocuklarla buluştu ve iki günde 7 temsil sahneleyerek, yaklaşık 500 minik izleyici ile mutluluk dolu anlar yaşama imkânı buldu.

Oyunların yanı sıra Şehir Tiyatroları ekibinin gerçekleştirdiği 4 farklı atölyeye katılan çocuklar, kâğıt kukla ve el kuklası yapımını öğrenerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Hatay’ın Samandağ ilçesinin Sutaşı, Cumhuriyet, Çevrik mahallelerinde oluşturulan Konteyner yaşam sitelerinde, Samandağ Mühendis Suphi Güzey İlköğretim Okulu’nda ve Kırıkhan ilçesinin aşağı ve yukarı mahallelerinde kurulmuş olan yaşam kentlerde sahnelenen oyunlar çocukların büyük beğenisini topladı ve yüzlerini gülümsetti.

Eskişehir Şehir Tiyatrolarının “Pinokyo” adlı kukla oyununu çok sevdiklerini dile getiren çocuklar, bu tür eğlenceli kültür sanat etkinliklerini daha sık görmek istediklerini belirterek, Eskişehir Şehir tiyatroları ekibine tekrar gelmeleri için davet de bulundular.