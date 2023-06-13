‘Sanat Yaratır Kadın Yaşatır’ sergisi açıldı

İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği ortaklığında ‘Sanat Yaratır Kadın Yaşatır’ isimli serginin açılışı gerçekleşti. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 16 Haziran Cuma gününe kadar sanatseverleri bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği ortaklığında İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ‘Sanat Yaratır Kadın Yaşatır’ isimli serginin açılışı gerçekleşti. Açılışa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecablıoğlu, Çağdaş Yaşam Derneği, BAYŞAD, Türk Kadınlar Birliği, Huzurevi Birliği ve SEKA Çocuk Dostları Derneği temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Sergi 16 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.

“ÖNEMLİ BİR SERGİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel sergi bizim paydaşlığımızla beraber İzmit halkının ziyaretine açıldı. Güzel bir serginin açılışı için bir araya geldik. Bu serginin kadınların dünyadaki gelişimine olan katkısı ve kadının gücünü göstermesi için önemli bir sergi olduğunu düşünüyoruz.

“BAŞKANIMIZIN SELAMLARINI GETİRDİM”

Bu sergide kadının doğurganlığı betimlenmiş ve bu doğurganlık yetisinin dünyaya neler kazandırdığı etkisini gözler önüne sermiş. Aynı zamanda kadının yeteneklerini topluma gösterecek bir sergi olmasından dolayı önemsiyoruz. Eser sahipleri, değerli dernek üyelerine teşekkür ediyorum. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in de sizlere selamını ve başarı dileklerini getirdim” dedi.

“DAHA FAZLA AYDIN KADIN YETİŞTİRECEĞİZ”

Solakoğlu’nun ardından konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecablıoğlu ise, “Burada bulunan tüm kadınlarımız aydın kadınlardır. Öyle olmasa burada olmazdık. Daha çok aydın kadın bulup yanımıza çekmemiz gerek. Şimdi içeride 13 yaşında bir çocuğun resimlerini göreceksiniz. Cumhuriyet kadını demek mermi taşıyan kadın demek. Cumhuriyet boşuna kurulmadı. Hepimiz el birliği ile daha fazla aydın kadın yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.