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Sanat Etkinlikleri lansmanı yapıldı

KÜLTÜR-SANAT 04.06.2023, 12:24
Sanat Etkinlikleri lansmanı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile ‘Circular 4. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri’, D5 Sanat Ortamı koordinatörlüğünde, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin yürütücülüğünde ve Bengü Gün'ün küratörlüğünde gerçekleştirilecek. Circular 4. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinliği’ni Mersin'e tanıtmak ve kurumsal kimliğini oturtturmak amacıyla lansman düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen lansmana; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, D5 Sanat Ortamı, İçel Sanat Kulübü, Kültürhane ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Lansmanda konuşmacılar 2 gün sürecek etkinliklerin önemi ve içeriğine dair bilgiler verirken, daha önceki Circular Çevre ve Sanat Sergisi etkinliklerinden kesitler ve tarihsel gelişimi slayt gösterisi ile sunuldu.

Circular 4. Ulusal Çevre ve Sanat Sergisi Kültür Park Amfi Tiyatro’da, 18 sanatçının ve konuşmacıların katılımı ile 4-5 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler bu sene ‘Su’ya odaklanıyor. Sanatçıların su krizinin aciliyetine odaklanan işlerine yer verilecek. Aynı zamanda bu alanda çalışan akademisyen ve yazarların tartışmasına açık bir platform sunarak bu konular masaya yatıracak. Etkileşimli ve katılıma açık bileşenleri sayesinde gerçekleşecek etkinlikler, katılımcılara su kıtlığı ve kirliliği çevreleyen karmaşık meseleler hakkında daha derin bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

“Herkesi bu çevre ve sanat etkinliğine bekliyoruz”

D5 Sanat Ortamı Kurucusu ve Koordinatörü, aynı zamanda Circular 4. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinliği Koordinatörü Veli Mert, Circular 4. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinliği’nin kurumsal kimliğinin oturmaya başladığını ifade ederek,  “Çünkü ilk defa lansman yapıyoruz. Mersinimizde doğmuş, büyümüş, Mersinimizin yetiştirdiği, İstanbul'da bir sanat otoritesi haline gelmiş bir değer Bengi Gün bu sene bizim küratörümüz oldu. Bu etkinlikte toplantı dizilerinin, bir takım performantif yapıların arkasından video ve enstalasyonların olduğu çok katmanlı bir sürece gelmiş bulunuyoruz. Çok daha organize durumdayız. Özellikle sanatçıların Mersin’i tanımaları, deneyim sahibi olması açısından çok özel bir durum yaptık. Bu etkinliklerin toplamı önümüzdeki sene bilim, sanat, felsefe bağlamında MEDEKA’nın tüm kurullarının bir araya gelerek yapacağı büyük projenin de bir anlamda demosu niteliğinde. Biz umarım önümüzdeki sene de Circular 5’i yaparken böyle belirli bir ölçekte MEDEKA’nın etkinliğini yapacağız. Herkesi bu çevre ve sanat etkinliğine bekliyoruz. Çünkü sanat çevreyle olan dili çok farklı bir noktadan görünür hale getiriyor. Çevre Mühendisleri Odası’nın önerdiği yapı kent kültürüne çok ciddi katkıları oldu. Biz artık süreç yönetiyoruz. Her sene Haziran ayında bir etkinliğimiz var. Bu da kent kültürünün olmazsa olmazlarından. Çünkü gelseniz de gelmezseniz de kentte kültür ve sanat faaliyetleri var. Böyle bir kentte yaşıyor olma, kendi başına bir aidiyet duygusu çok güçlü bir duygu” dedi.  

“Amacımız çevre krizlerine karşı bir farkındalık çalışması gerçekleştirmek”

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, “Circular Sanat etkinliğimizin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncüsü Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ile ortak bir şekilde planladık. Bizim buradaki nihai amacımız çevre sorunlarına, çevre krizlerine karşı bir farkındalık çalışması gerçekleştirmek, sanatla buluşturmak, çağdaş sanat aracılığıyla çevre sorunlarını dile getirmek. Bu bizim farkındalık ve bakış açımız açısından oldukça önemli ve kentimize de bir değer kattığını düşünüyorum. Circular sergimiz sadece yerel sanatçıların katıldığı bir sergi değil, ulusal bazda katılımın olduğu bir sergi” dedi. Bu sene depremden etkilenen sanatçıların da katılım göstereceğini söyleyen Can, “Bu açıdan da kıymetli bu etkinlik. Biz Circular Sanat Etkinliği’ni her sene Çevre Haftası’nda Mersin’e mal olan bir etkinlik olarak görmek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımıza, MESKİ’ye, D5 Sanat Ortamı ve Kültürhane’ye teşekkür ediyorum. Çünkü bir oluşumun eseri bu etkinlik. İnşallah önümüzdeki yıllarda sürekliliğiyle de Mersin’de yer alacaktır” diye konuştu.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, “Circular 4. Programı sanatın ve çevrenin bir araya gelip çevreye duyarlı sanat etkinlikleri yapmasını son derece anlamlı buluyorum. Biz de bugün lansmanında ev sahipliği yapıyoruz. Emek eden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli sanatçılar, ciddi çevreciler burada. Aktivist ruhu sanatla anlatmak son derece başarılı ve değerli bir fikir. Bütün dostların, sanatçılarımızın, aktivistlerimizin, yetkililerimizin emeklerine sağlık” dedi.

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