Salih Esen’in hayatı kitap oldu

İzmirli duayen iş insanı Salih Esen’in hayatını anlatan, gazeteci Mete Tamer Omur imzalı ‘Hayatım Maraton’ Yakın Kitabevi’nden okurla buluştu.İZMİR (İGFA) - Spordan STK’ya görev aldığı birçok kurumda ülkesine değer yaratmak adına çalışan İzmirli duayen iş insanı Salih Esen’in yaşam öyküsü kitaplaştırıldı. ‘Hayatım Maraton’ ismiyle Yakın Kitabevi’nden çıkan kitap, gazeteci Mete Tamer Omur tarafından kaleme alındı. 1976’da Esen Plastik’i kurarak Türkiye’nin sanayileşme hamlesine büyük katkılar koyan Salih Esen’in eğitimden spora, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar birçok alandaki önemli dönüm noktalarının ele aldığı kitap, özellikle genç kuşağa rehberlik etmeyi amaçlıyor. Raflarda yerini alan kitabın satış geliri ise üniversite öğrencilerine burs olacak.

HAYATIM MARATON

Son dönemde biyografi türü eserleri yakından takip ettiğini söyleyen Salih Esen, “Bana faydası olan, ışık tutan birçok yerli-yabancı başarı hikayesi okudum ve dinledim. Aslında benim kuşağım sanayicilerin hayat hikayelerinin çok enteresan olduğuna da tanıklık ettim. Bu mantıkla büyük bir emeğin, mücadelenin, azmin ve yaşamışlığın yansımasını sevgili gazeteci Mete Tamer Omur ile ‘Hayatım Maraton’a sığdırmaya çalıştık” dedi.

GELİRİ BURS OLACAK

“Bu kitapla tecrübe ve deneyimlerimin hem gelecek kuşaklara aktarılmasını, hem de bunlardan ders çıkarılmasını istedim” diyen Salih Esen, sözlerini şöyle tamamladı: “Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın meslek komitesinden meclis üyeliğine, yönetim kurulu başkanlığından meclis başkanlığına kadar birçok kademesinde görev almış biri olarak ‘şimdi vefa zamanı’ diyorum. Yakın Kitabevi’nden çıkan ‘Hayatım Maraton’un satışından elde edilecek geliri, ‘En iyi yatırım geleceğe olan yatırımdır’ diyen EBSO Vakfı’na bağışlıyoruz. Üniversite öğrencilerine umut olmasını ve yeni filizlerin yeşermesini temenni ediyorum.”

BİRÇOK İSME İLHAM OLSUN

Üretmek, fark yaratmak, ilham olmak, katma değer yaratmak, ilklere imza atmak, zor olanın peşinden gitmek, pes etmemek gibi birçok başlığı referans alarak 2013’ten bu yana Hürriyet EGE’de ‘Nasıl Başardılar’ başlığı altında ‘İlham Veren Girişimci Hikayeleri’ sloganıyla yazılar kaleme alan kitabın yazarı gazeteci Mete Tamer Omur ise, “Bugüne kadar onlarca iş insanının-girişimcinin hikayesini dinledim. Süreç içinde de ilham veren girişimci hikayelerinin daha fazla kitleye ulaşması gerektiği fikri kitaba evrildi. Bu süreçte yolum; Türk sanayisine önemli katkılarda bulunmuş, benim de hem hayat hikayesini birebir kendisinden dinlediğim duayen iş insanı Salih Esen’le kesişti. 3 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından biyografi türü ve nehir söyleşisi tarzıyla kaleme aldığım ‘Hayatım Maraton’ ortaya çıktı. Umarım beni ilk günden beri çok heyecanlandıran, ilklere imza atan, öncü olan, mücadelelerle dolu, büyük bir emeğin yansıması olan Salih Esen’in hayat hikayesini kaleme aldığım ‘Hayatım Maraton’ da birçok isme ilham olur, kılavuzluk eder, fayda sağlar” ifadelerini kullandı.