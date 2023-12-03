Sakarya’ya bir de bu açıdan bakın...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 3. Ulusal Sakarya Bir Başka fotoğraf yarışmasında Sakarya’nın kültürel ve tarihi değerleri ile doğal güzelliklerini en etkileyici şekilde anlatan fotoğraflar ödülleri aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’yı dünyaya en etkileyici eserlerle tanıtmayı hedeflediği 3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması’nda şehrin dört bir köşesinde kaydedilen birbirinden eşsiz eserler ortaya çıktı.

Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı.

Sakarya’nın tarihini, kültürünü ve sanatsal değerlerini anlatan, eşi benzeri olmayan doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan fotoğraflar bu yarışmada görücüye çıktı.

Yarışmaya 261 fotoğrafçı, toplam 1071 fotoğraf ile başvurdu ve başvurular ise 19 Kasım’da son buldu.

Sakarya’da yaşayan fotoğraf ustalarını bu yönde teşvik ederek eşsiz eserlerin ortaya çıkmasına vesile olan Büyükşehir, kazananların belirlenmesi için alanında uzman bağımsız bir jüri heyetini bir araya getirdi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Jüri tarafından değerlendirilen fotoğraflardan Nihat Kolunsağ’ın kadrajıyla kaydedilen “Uzunçarşı’da yağmur” temalı fotoğraf birinci, Serkan Özkan’ın çektiği “Ayçiçeği Bisiklet Vadisi” temalı fotoğraf ikinci ve Sezai Özaltın’ın eseri olan “Yaylada vergit çiçeği” temalı fotoğraf ise üçüncü seçildi. Emir Tetik’in “Kırantepe Paraşütler” temalı fotoğrafı, Alaattin Şenol’un “Karasu gün batımı” temalı fotoğrafı ve Volkan Karagülleoğlu’nun ise “Taraklı” temalı fotoğrafı mansiyon ödülü kazandı.

Birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL ve üçüncüye ise 9 bin TL ödül verilecek. Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf için sanatçılara 5’er bin TL ödül takdim edilecek. Kazananları web sitesinden duyuran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıya da ödül verileceğini açıkladı. Ödül töreni ve sergi 22 Aralık’ta AKM’de gerçekleştirilecek.

Sergileme alan 38 fotoğrafçının isimleri ise şu şekilde: Serdar Şeker, Emir Tetik (2), Ali Aslan, Mehmet Subaşı, İlhan Deşiş, Orhan Bektaş, Hasan İçel, Mustafa Kılıç, Emrah Yücekaya, Ömer Kara (2), Ahmet Turan Kural (2), Çiğdem Sorgut, İlhan Bayrak, Dilek Cansever (2), Baki Dertlioğlu (2), Hakan Kocatürk, Aygül Harmancı (4), Yüksel Yavuz, Alaattin Şenol, Eren Erenbilge, Abdurrahman Çetin (2), Şaban İpek, Serkan Özkan (2), Cengizhan Türkoğlu, Burak Özkocacık, Oğuzhan Edman (2), Yasin Çalış, Bahadır Ulukaya, Hüseyin Can (2), Muhammed Yeşilyurt, Mustafa Yiğit, Eşref Çınar, Bahadır Ulukaya, Erkan Kaya, Gökhan Özsirkecioğlu, Muzaffer Murat İlhan, Melih Sular, Taner Ragıpoğlu.