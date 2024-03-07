Sakarya’nın geçmişine götüren sergi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAGÜSAD ile birlikte Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) görenleri Sakarya’nın geçmişine götüren bir sergiye kapılarını açtı.
SAKARYA (İGFA) -Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini önceleyen ve tarihe vefa gösteren organizasyonlarına devam ediyor.
5 DEĞERLİ FOTOĞRAFÇI
Bu kapsamda Sakaryalı 5 değerli fotoğrafçının şehrin eski tarihlerini anlatan fotoğraflarının yer aldığı bir sergi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) açıldı.
Sakarya Güzel Sanatlar Derneği 28. yıl etkinlikleri kapsamında fotoğrafçı Hayri Yazıcıgil’in anısına açılan sergi ilk günden yoğun ilgi gördü.
KAPILARINI AÇTI
Serginin açılışını Büyükşehir bürokratları, şehir protokolü, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, fotoğraf sanatçısı Hayri Yazıcıgil’in ailesi, dernek üyesi fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunları yaptı.
Derneğin 5 üyesinin kadrajıyla kaydedilen eserler sanatseverler için 16 Mart tarihine kadar OSM’de ziyarete açık olacak.
Sergilenen fotoğraflar arasında Sakarya’nın doğal güzellikleri, eski tarihli sembol fotoğrafları ve şehrin değerlerini yansıtan çok kıymetli kareler yer alıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9