Sakarya'nın tiyatro sahnesinde kahkaha bitmiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro sahnesinde ağırladığı son gösteri olan ‘Çok Komiksiniz’ oyunu izleyenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür ve sanat etkinliklerinin son yetişkin oyununda AKM sahnesinde birbirinden değerli ve ünlü oyuncuları misafir etti.

Tuba Erdem’in yönettiği ve Faruk Sofuoğlu’nun yazıp oynadığı ‘Çok Komiksiniz’ isimli oyuna,yetenekli isimler Deniz Oral, Burçak Kabadayı ve Müge Karataşlı eşlik etti.

2 perdede sahnelenen ve 2 saat süren gösteri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Tebessümle geçen iki farklı skecin sonrasında sürpriz bir skeçle izleyenlerin karşısına çıkan Faruk Sofuoğlu,programı izlemek için gelen evli bir çifti oyuna davet etti.

Yarışma programı formatında oynanan skeçte yarışmanın galibi Sakaryalı çift oldu.

Oyuncu Faruk Sofuoğlu, “Bu güzel insanlarla buluşup, bu sahnede yer almamızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Kültür ve Sosyal İşler Daire başkanlığında görevli arkadaşlara çok teşekkür ederiz”ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosu, sahne sonunda katılımcılarla fotoğraf çekildi.