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Sakarya'da şubat ayı etkinlik takvimi belli oldu

KÜLTÜR-SANAT 01.02.2024, 14:10
Sakarya'da şubat ayı etkinlik takvimi belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin söyleşi, panel, konferans, tiyatro gösterimi, sergi ve dinletilerle geçecek olan Şubat Ayı Kültür Takvimi açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, binlerce Sakaryalının yakından takip ettiği Kültür ve Sanat Etkinlikleri için hazırladığı Şubat Ayı Takvimi’ni açıkladı.

Türkiye’ye mal olmuş değerli sanatçılar ve akademisyenlerin birbirinden güzel programlarıyla geçecek olan şubat ayı takvimi için söyleşi, panel, tiyatro gösterimi, tasavvuf dinletisi, fotoğraf sergisi ve gölge oyunuyla geçecek olan 16 farklı etkinlik organize edildi.

Takvimde sanat duayenleri, çocuklar ve gençler için birbirinden keyifli programlara yer verildi.

İŞTE PROGRAM:

Söyleşi

Konu: Sakaryalı Yazar Okullarda

Konuklar: Yazar Arzu Özdemir

7 Şubat Çarşamba / AKM / 14.00

Dinleti

Konu: Tasavvuf Müziği Dinletisi

Konuklar: Gökhan Arıkan / Aziz Arkan (ses sanatçıları)

8 Şubat Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00

Sergi

Konu: II. Abdülhamid Albümü’nde Sakarya

9 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 18.30

Söyleşi

Konu: II. Abdülhamid Döneminde Filistin ve Siyonizm

Konuklar: Prof. Vahdettin Engin / Emel Engin (yazarlar)

9 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 19.00

Tiyatro

Konu: Müziğin Dünyası

Konuklar: Uray Sanat (çocuk oyunu)

10 Şubat Cumartesi / AKM / 13.00 – 15.00 (iki seans)

Söyleşi

Konu: Mağarada Tek Başına

Konuklar: Nehir Aydın Gökduman (yazar)

12 Şubat Pazartesi / Faik Baysal Kütüphanesi / 14.00

Söyleşi

Konu: Dünyanın En Güzel Hikayesi

Konuklar: Güray Süngü (Yazar)

15 Şubat Perşembe / Alicanlar Konağı / 19.00

Söyleşi

Konu: İslam Düşünce Gelenekleri

Konuklar: Prof. Dr. Ömer Türker / Doç. Dr. Harun Kuşlu

16 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 19.00

Tiyatro

Konu: Taht Oyunları

Konuklar: Tiyatro Elif (Çocuk oyunu)

17 Şubat Cumartesi / AKM / 13.00-15.00 (2 seans)

Panel

Konu: Adalı Öykücüler Bize Ne Söyler?

Konuklar: Yarlar Arzu Özdemir, Ayşenur Gülsüm,

Sinem Torun, Vildan Külahlı Tanış, Necla Dursun

17 Şubat Cumartesi / Ofis Sanat Merkezi / 14.00

Tiyatro

Konu: Cesur Korkuluk Kuki

Konuklar: 1001 Sanat (çocuk oyunu)

19 Şubat Pazartesi / AKM / 11.00-13.00 (2 seans)

Tiyatro

Konu: Yedi Güzel Adam

Konuklar: Oyuncu Tayfası (yetişkin oyunu)

19 Şubat Pazartesi / AKM / 19.00

Söyleşi

Konu: İrfan Meclisi – Gönül

Konuklar: Yazar İdris Mahfi, Ses Sanatçısı Kemalcan Ergün

21 Şubat Çarşamba /Alicanlar Konağı / 19.00

Söyleşi

Konu: Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Ol

Konuklar: Yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin

23 Şubat Cuma / SGM/ 19.00

Tiyatro

Konu: Kudüs Ya da Leyla

Konuklar: Seyyah Oyuncular (yetişkin oyunu)

27 Şubat Salı / AKM / 19.00

Gölge Oyunu

Konu: Karagöz Göklerde

Konuklar: Seçkin Bayramoğlu (Karagöz Sanatçısı)

28 Şubat Çarşamba / Sapanca / 11.00-13.00 (2 seans)

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