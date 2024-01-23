Sakarya'da miniklere keyifli etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) minikler için organize ettiği “Bisikletler” animasyon filmi çocuklara keyifli bir akşam yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı aylık kültür takvimlerinde çocuklar için keyifli ve bilgilendirici etkinlikler gerçekleştiriyor.

ANİMASYON FİLME YOĞUN İLGİ

Minik kalplere dokunan, gelişimleri için ciddi katkı sunan Büyükşehir, ocak ayı takviminde de birbirinden güzel organizasyonlar sunuyor. Bunlardan sonuncusu ise Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bisikletler” isimli animasyon film gösterimi oldu.

Manuel J. García’nın yönetmenliğini yaptığı ve şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini anlatan film çocuklar için keyifli anlara sahne oldu.

STRES ATTILAR

Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar günlük streslerini attı, eğlenceli bir gün geçirdi. Minikler ve aileleri etkinlik sonunda ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklar için büyük bir hassasiyetle hazırladığımız etkinlikler aralıksız devam ediyor. Özellikle sömestr tatilinde tüm Sakaryalı aileleri miniklerimizi stresten uzaklaştıran organizasyonlara davet ediyoruz. Çocuklarımızı unutmuyor, onların gelişimine katkı sunuyoruz” denildi.