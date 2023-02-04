Şahan Çalışır'dan 'Son Görüşme'

Uzun biraradan sonra ünlü besteci Şahan Çalışır " Son Görüşme " isimli yeni single çalışmasıyla müzik severlere 'merhaba' dedi.

'İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'ın yıllar önce seslendirdiği " Sende Kaldı Yüreğim" ve Ferdi Tayfur ve Dilber Ay'ın seslendirdiği "Yasmı Var " isimli şarkıların söz ve bestecisi Şahan Çalışır söz müzik kendisine ait olan "Son Görüşme " ismi yeni şarkısına klip çekmek için kamera karşısına geçti.

Yönetmen Tahir Canlı yönetiminde " Son Görüşme " şarkısına romantik bir klip çekti.

Ünlü besteci Şahan Çalışır klip çekimi arasında basın mensuplarını sorularını cevapladı. Çalışır müzik severlerin beğenisine 14 şubat ta aşk kokan romantik bir şarkı sundum umarım beğenirler şarkımı dinleyenler çok beğendiklerini dile getiriyorlar dedi.

Şahan Çalışırın yeni prodiksyon firması 3C production ile güzel yeni çalışmalar ile halkımızın beğeneceği güzel eserler üretmeye devam dediler