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"Sadık Ahmet" filminin Bursa galasına yoğun ilgi

KÜLTÜR-SANAT 02.02.2024, 13:55
"Sadık Ahmet" filminin Bursa galasına yoğun ilgi

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı "Sadık Ahmet" filminin Bursa gala gösterimi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı.BURSA (İGFA) -  Batı Trakya Türklerinin merhum lideri, Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi kurucu Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin Bursa gala gösterimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda yapıldı. TRT ortak yapımı filmin galasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa milletvekilleri, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet ve ailesi, film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

Film gösterimi öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dr. Sadık Ahmet’i ‘Sadece Türk olduğum için hapse gönderiliyorum. Eğer Türk olmak suçsa şunu tekrarlıyorum, Türk’üm ve hep öyle kalacağım’ sözleriyle andı. Onu, 48 yıllık hayatına birçok kahramanlık hikâyesi sığdırmış efsanevi bir isim olarak tanıdıklarını söyleyen Başkan Aktaş, geçmiş zamanda Dr. Sadık Ahmet’e kabri başında dua etmenin kendisine de nasip olduğunu belirtti. Batı Trakya’daki Türklere ‘Türk’ dediği için hayatı altüst olan, hapse atılarak türlü işkenceler gören, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı bırakılan bir isim olarak bildiklerini ifade eden Başkan Aktaş, tüm bu zorluklara rağmen Yunanistan’ın Türklere uyguladığı ‘inkârcı’ politikayı ve zorbalığı kabul etmeyen Sadık Ahmet’in hayatını davasına adayarak Batı Trakya Türklerinin gür ve hür sesi olduğunu dile getirdi. Onların çektiği sıkıntıları, Yunanistan’ın sınırlarını aşarak tüm dünyaya duyurmaya gayret ettiğini anlatan Başkan Aktaş, “Merhum Sadık Ahmet, bir doktor olarak pek çok insanın fiziki yaralarını iyileştirdiği gibi, kitlesel yaraları iyileştirmek için de var gücüyle çabalayarak büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. ‘Sadık Ahmet’ filminin galası için bir araya geldiğimiz bu anlamlı gün; onun aziz hatırasını yâd etmek ve kendisine minnettarlığımızı sunmak için önemli bir fırsat. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bu gibi eserlerin özellikle genç nesillerde tarih bilincini oluşturması bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bursa’ya Batı Trakya’dan göç ederek gelip hayatını sürdüren birçok insanımız var. Bosna, Kosova, Makedonya ve diğer yerler bizim için önemli ama Batı Trakya bizim bir parçamızdır. Batı Trakya’daki kardeşlerimizle her zaman gönül birliğimiz var. Filmimiz hayırlı olsun” dedi.

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen filmde Dr. Sadık Ahmet’i ünlü oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta’ya, senaryosu Mert Dikmen’e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film, gösterdiği çabayla ve verdiği mücadeleyle adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını gözler önüne seriyor. Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör yer alıyor.

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