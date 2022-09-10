Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Körfez Tütünçiflik’te verdiği konserde bir an olsun yerinde durmadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Neşesi programlarının konuğu sevilen sanatçı Resul Dindar oldu. Karadeniz’in güçlü sesi Dindar, konser boyunca bir an olsun yerinde duramazken hem kendi coştu hem de hayranlarını coşturdu. Körfez ilçesi sakinlerine unutamayacakları bir akşam yaşatan Resul Dindar’a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

HORON ÇEKTİLER, BİR AN YERLERİNDE DURAMADILAR

Kocaeli dev bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Büyükşehir tarafından Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi Önü’nde düzenlenen konserde sevilen sanatçı Resul Dindar, en güzel Karadeniz türkülerini Kocaelililer için söyledi. Karadeniz müziğine doyulan akşamda katılımcılar horonlar çekerek yazın son günlerinin tadını doyasıya yaşadı.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konserde Resul Dindar’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından çiçek takdim edildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli’nin eşsiz lezzeti pişmaniyeyi Dindar’a veren Başkan Söğüt, 2022 yazının sona ermesinin hüznünü yaşadıklarını vurgularken önümüzdeki yazı iple çektiklerini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Söğüt, faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceğini söyledi.