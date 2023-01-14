Ressam Ziver Kaplan'dan 'Dinginlik' sergisi

Ressam Ziver Kaplan, akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Dinginlik” konulu kişisel resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açtı.GAZİANTEP (İGFA) - Sanatın gelecek ile geçmiş arasında bir köprü olduğunu belirten Ressam Ziver Kaplan, “Kültürel değerlerimizin yansıması olan sanatı başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimi ile buluşturmalıyız” dedi. Sanata ve sanatçıya toplumda daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Sanat bir toplumun kültürel değerlerinin yansımasıdır. Bu nedenle sanatla iç içe olan bir yaşam biçimini benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Doğayı ve dinginliği sevdiği için eserlerinde genellikle doğayı konu aldığını aktaran Ressam Ziver Kaplan, sergide 21 eserinin yer aldığını söyledi.

Sanatla 45 yıldan beri iç içe olduğunu kaydeden Kaplan, “Sanatın bir terapi olduğunu düşünüyorum. Modern dünyada gelişen teknoloji ve gündelik yaşamın mücadelesi içerisinde hem kendimizi hem de çevremizi ihmal ediyoruz. Fakat sanat tüm bunlarla baş edebileceğimiz çok özel bir terapi yöntemidir” diye konuştu.

Sergi açılışına katılan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut da konuşmasında, sergilenen eserlerden ve galeri atmosferinden etkilendiğini söyledi.