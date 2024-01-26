Renklerin İzinde, Caddebostan'da sanatseverlerle buluştu

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu’nun “MİTOLOJİ-III” temalı sergisi İstanbul'da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanat izleyicisiyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Topluluk, “MİTOLOJİ-III” üçlemesinin bu son sergisinde farklı toplum ve kültürlerde ön plana çıkmış kahraman ve hikayelere yer veriyor. 34 farklı sanatçıyı buluşturan sergide 65 resim 5 adet heykel çalışması bulunuyor.

Küratörlüğünü Pınar Ülker’ in yaptığı sergi; “Mitoloji” teması aracılığıyla binlerce yıldır bu dünyada yalnız olmadığımızı, insanoğlunun doğadaki yerini ve bu yerden yola çıkarak bir arada yaşamanın nasıl da kolayca mümkün olduğunu anlatmak ve insanlık tarihine yeniden bir selam göndermek istiyor.

Sergilerinin ilkini Bursa’da, ikincisini mitolojinin doğduğu topraklardan biri olan Ayvalık’ta açan topluluk, seriye İstanbul’da devam etmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Mitolojinin büyülü ve masalsı dünyasının anlatıldığı sergi, 31 Ocak Çarşamba akşamına kadar Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye alanında izlenebilecek.