Rabia Deniz Konuk’tan “Çilek Mevsimi”

Yazar Rabia Deniz Konuk’un kaleme aldığı Çilek Mevsimi adlı kitabı kitap fuarında büyük ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Yazar Rabia Deniz Konuk’un kaleme aldığı Çilek Mevsimi adlı kitabı kitap fuarında kitap müdavimlerinden tam not aldı. Kitabın önsözünde kitap ile ilgili duygularına yer veren Konuk, “Aşk, her zaman imkânsız mıdır? Aşk, engel tanır mı? Kimi zaman belki felaketlere yol açabilecek bile olsa aşk denen nesneden vazgeçemez ve peşinden gittiği aşkı ile kendi hikâyesini yazar insanoğlu. Bir çeşit Paris Aşıklar Kenti’nin kafe versiyonu olarak Aşıklar Kafe’sini okurken aşk denen duygunun paha biçilemez bir şey olduğunu, nasıl bir tutkuyla meftun ettiğini bir kez daha göreceksiniz. Çilek Mevsimi kitabımın anlamını merak edenlere de kısaca şunu söyleyebilirim ki; Sakın Unutmayın Aşkın Meyvesi Çilektir” ifadelerine yer verdi.

YAZAR RABİA DENİZ KONUK KİMDİR?

Rabia Deniz Konuk, 1997 yılında Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğdu. İlk orta lise öğrenimi mi yine Pamukova da tamamladı. Karabük Safranbolu Üniversitesi’nde 2 yıllık Radyo TV ön lisans bölümünü bitiren Konuk, yerel bir gazetede muhabir olarak çalıştı. Yazar Konuk’un ilk kitabı Çilek Mevsimi, kitapseverlerin büyük beğenisini kazandı.