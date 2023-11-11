Pera Müzesi’ne Felis Ödülü

Pera Müzesi ve Meditopia iş birliğiyle, Kabuk Studio’nun katkılarıyla hazırlanan “İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış” deneyim videosu, pazarlama ve iletişim dünyasının en prestijli ödül programlarından MediaCat Felis’te ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Brand Week İstanbul kapsamında bu yıl on sekizincisi düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 4 bin 272 başvurunun yapıldığı Felis Ödülleri’nde Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Meditopia iş birliği ve Kabuk Studio katkılarıyla hazırladığı İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış deneyim videosu ile Digital & Mobile Felis bölümünün “Hareketlendirme ve Animasyon Tasarımı” kategorisinde Felis Ödülü’nün sahibi oldu.

Sanatseverleri, Antoine de Favray’nin 18. yüzyılda tuvale resmettiği “İstanbul Panoraması”nın içinde üç boyutlu bir gezintiye çıkaran dijital deneyim videosu, bu yaklaşımıyla sanatı bilinçli farkındalık ile buluşturuyor. Tuvalden dijital platforma taşınan, eşsiz detaylarla dolu bu sanat eserinin içinde meditasyon müzikleri eşliğinde keyifli bir gezintiye çıkan sanatseverler, 18. yüzyıl İstanbul’una ait ayrıntıları incelerken içlerinde uyanan duyguları da keşfetme fırsatı buluyor. Ekranlarından yüzyıllar öncesinin İstanbul manzarasına üç boyutlu bakarken ses ve meditatif müzik eşliğinde zihinsel bir yolculuğa çıkmak isteyenler, İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış videosunu Pera Müzesi YouTube kanalından ücretsiz izleyebiliyor.

Yaratıcılığın etkisini değerlendiren, bölüm ve kategorileriyle Türkiye’nin en kapsamlı yaratıcılık yarışması olan MediaCat Felis Ödülleri’nin Digital & Mobile Felis bölümü, teknolojiyi ve yaratıcılığı bir araya getiren; çevrimiçi, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik çözümlerle marka değerini yükseltme amacı taşıyan dijital ve mobil işleri ödüllendiriyor.