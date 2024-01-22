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Othello ve Uçurtmanın Kuyruğu Bursa'da sanatseverlerle buluşacak
KÜLTÜR-SANAT 22.01.2024, 10:21
“Othello ” AVP Sahnesinde, “Uçurtmanın Kuyruğu” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - “Othello” AVP Sahnesinde, 23-24-25-26-27 Ocak tarihlerinde saat 20.00’de,
“Uçurtmanın Kuyruğu”, 25-26-27 Ocak tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
“MERAKİ” EDİRNE- TEKİRDAĞ TURNESİNDE
“Meraki” 23-24-25 Ocak tarihlerinde saat 20.00’de, “Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi”nde;
27 Ocak tarihinde Saat 20.00’de, Tekirdağ “Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi”nde sanatseverlerle buluşacak.
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