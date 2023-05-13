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“Othello” Antalya 13. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde

KÜLTÜR-SANAT 13.05.2023, 10:46
“Othello” Antalya 13. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Devlet Tiyatroları, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali” bu yıl 16 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezinde yapılacak.BURSA (İGFA) - Festival kapsamında William Shakespeare’nin yazdığı, Vlad Trifaş’ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı,  “Othello”, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Büyük Salonda 20-21 Mayıs saat 20.00’de sahnelenecek.

 Kötülüğün tuzağında adalet terazisi bozulan bir dünyada, kuşku adlı kıvılcımın kıskançlık denen zehirli bir ateşe dönüşüp aklı, zihni, ruhu yakıp kavurmasının anlatıldığı oyunda;  Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Rabia Tutal, Çağrı Dulun, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Diyar Gönülalçak, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Emine Irmak Bavkırt, Öykü Esendemir Örük, Ceren Kayış, İpek, Abama, Baran Balkanlar rol alıyor.  

Festival programında ayrıca; Kazakistan “G. Musrepov” Kazak Devlet Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu “Karagöz”, Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu “Aydaki İlk Çift”, Küba Ecos Company “Bernarda, Hayır!”, Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu “Takma Kafana”, Türkiye; Ankara Devlet Tiyatrosu “12 Öfkeli.”, İzmir Devlet Tiyatrosu “Şerbet Hanım’ın Deli Aşkları”, Erzurum Devlet Tiyatrosu “ANA-DOLU (Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları),  Van Devlet Tiyatrosu “Scapin’in Dolapları” ve İstanbul Devlet Tiyatrosu “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı oyunları ile yer alıyor.

 “Sinco Akıllı Sincap” AVP Sahnesinde

Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde, Kamil Atliman’ın yazdığı, Mine Çerçi’nin yönettiği “Sinco Akıllı Sincap”, 16 ve 18 Mayıs tarihlerinde saat 11.00’de çocuk izleyicilerle buluşacak.

Sıdıka Derya Gümral, Öykü Esendemir, Ayşe Dinç, Erdem Erdoğan, Ali Bircan Teke, Emine Irmak Bavkır, Gizem Çakmak, Ceren Kayış, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Çağla Genç Özkaymak ve Mert Çifçi’nin rol aldığı oyun; Ormanların yok olmasıyla ekosistemin dengesi bozulur,  hayvanlar evsiz ve aç kalmaya başlar. Akıllı Sincap Sinco da evsiz kalan hayvanlardan biridir,  yiyecek bulmak için orman kıyısında yaşayan bir eve girer. Ev sahibi Sinco'yu evden yollamanın çaresini arar ve kiralık avcı Kalkaço'yu görevlendirir. Bakalım ev sahibi, yiyeceklerini alıp saklayan bu tatlı kemirgen Sinco'yu evden kovabilecek mi?

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