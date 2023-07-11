OSMEK filografi sergisi göz kamaştırdı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin OSMEK kurslarında yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca açtığı meslek edindirme kurslarıyla vatandaşları meslek sahibi yaparak sanat öğreten Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl içinde OSMEK aracılığıyla 50 kursiyere filografi, sepet ve boncuk işleme kursu verdi.

Kurslara yıl boyunca katılan 50 kursiyer ustalara taş çıkartan eserler yapmayı öğrendi.

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı kurslarda öğrendikleri bilgilerle filografi, sepet ve boncuk’tan eserler yapan 50 kursiyer, yaptıkları bu eserleri Sümbüllü Bahçe Konağı’nda açılan yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kursiyerlerin yaptığı eserlerinin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, OSMEK kurslarında eğitim veren usta eğiticiler ile kursiyerler katıldı.