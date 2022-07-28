ORMEK’te öğrendiler, eserlerini sergilediler

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Çatalpınar Kurs Merkezi’nde Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme Kursuna katılarak eğitim alan kursiyerler, hazırlanan yıl sonu sergisinde eserlerini sergiledi. Açılan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken eserlerde ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

ORDU (İGFA) - ORMEK vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi imkânı sunarken birçok alanda da kendilerini geliştirmelerine rehberlik ediyor.

Birçok grupta eğitimler veren ORMEK’lerde yıl sonu etkinlikleri ile hem kursiyerler hem de eğitmenler başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ardından Çatalpınar ORMEK Kurs Merkezi ve Çatalpınar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme Kursu’nda eğitim alan kursiyerler kendi eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi açtı. Kapalı Halı Saha ve Çatalpınar Belediyesi Konferans Salonu’nda açılan sergi, yoğun ilgi görürken eserlerde ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Sergide ayrıca 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflarda yer aldı.

Çatılpınar ORMEK’te eğitim alan ve sergi açan kursiyerler duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Çatalpınar’da birçok alanda eğitim veren ORMEK’in olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler, kendilerine bu imkânı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan 2021-2022 döneminde Çatalpınar ORMEK ve Çatalpınar Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliğinde açılan Spor, El Sanatları ve Teknoloji gibi birçok alanda 1000’i aşkın kursiyerde eğitim aldı.