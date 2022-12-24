Son Dakika

Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

KÜLTÜR-SANAT 24.12.2022, 10:36
Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Üçüncü Yıldız sahibi Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Dört kıtada, toplam 14 ülkede 10 bin 700 çalışanı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi gruplarından biri olan Orhan Holding tarafından bu yıl 18’cisi düzenlenen Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na Hindistan, Vietnam, Bangladeş, İran, Azerbaycan, Macaristan’ın aralarında bulunduğu 46 ülkeden, bin 883 fotoğraf sanatçısı toplamda 6 bin 477 fotoğrafla katıldı. 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) destekli olarak gerçekleştirilen yarışmaya, yirmi dört yılda 6500’ün üzerinde sanatçı katılım gösterdi. Bu yıl “Mutluluk” teması ile gerçekleşen yarışmada 45 eser jüri üyeleri, Ercan Arslan, Engin Özendes, Ali Balkı, Bahadır Öztuna, Zeynep Diniz, Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka tarafından ödüle layık görülürken, 29 eser de sergilenmeye layık görüldü. 

Ödül kazanan fotoğraflar, 17 – 26 Aralık 2022 tarihlerinde Bursa Ninecim Sanatevi Central Balat Nilüfer’de, 26 – 31 Aralık 2022 tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu’nda, 1 – 31 Ocak 2023 tarihlerinde BUFSAD Sergi Salonu’nda, 9 – 22 Şubat 2023 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, 23 Şubat – 6 Mart 2023 tarihlerinde Mudanya Belediyesi Tahir Paşa Konağı’nda, 10 – 30 Mart 2023 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri’nde, 1 – 20 Nisan 2023 tarihlerinde İFSAK İstanbul Sergi Salonu’nda fotoğrafseverlere sunulacak. Aynı zamanda ödüle layık görülen fotoğraflar ipc.orhanholding.com adresinden sanatseverlerle buluşuyor. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 13 15
14. Kasımpaşa 13 15
15. Hatayspor 13 14
16. Karagümrük 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4