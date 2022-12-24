Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Üçüncü Yıldız sahibi Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Dört kıtada, toplam 14 ülkede 10 bin 700 çalışanı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi gruplarından biri olan Orhan Holding tarafından bu yıl 18’cisi düzenlenen Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na Hindistan, Vietnam, Bangladeş, İran, Azerbaycan, Macaristan’ın aralarında bulunduğu 46 ülkeden, bin 883 fotoğraf sanatçısı toplamda 6 bin 477 fotoğrafla katıldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) destekli olarak gerçekleştirilen yarışmaya, yirmi dört yılda 6500’ün üzerinde sanatçı katılım gösterdi. Bu yıl “Mutluluk” teması ile gerçekleşen yarışmada 45 eser jüri üyeleri, Ercan Arslan, Engin Özendes, Ali Balkı, Bahadır Öztuna, Zeynep Diniz, Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka tarafından ödüle layık görülürken, 29 eser de sergilenmeye layık görüldü.

Ödül kazanan fotoğraflar, 17 – 26 Aralık 2022 tarihlerinde Bursa Ninecim Sanatevi Central Balat Nilüfer’de, 26 – 31 Aralık 2022 tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu’nda, 1 – 31 Ocak 2023 tarihlerinde BUFSAD Sergi Salonu’nda, 9 – 22 Şubat 2023 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, 23 Şubat – 6 Mart 2023 tarihlerinde Mudanya Belediyesi Tahir Paşa Konağı’nda, 10 – 30 Mart 2023 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri’nde, 1 – 20 Nisan 2023 tarihlerinde İFSAK İstanbul Sergi Salonu’nda fotoğrafseverlere sunulacak. Aynı zamanda ödüle layık görülen fotoğraflar ipc.orhanholding.com adresinden sanatseverlerle buluşuyor.