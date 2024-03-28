Opera sanatının kadınları bu etkinlikte buluşacak

AKM Kahve Konserleri'nde opera sanatının unutulmaz kadın karakterlerinin hikayeleri ve yoğun duyguları, Türk Telekom Opera Salonu Fuayede gerçekleşecek özel bir etkinlikle müzikseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Opera tarihinde adlarına eserler yazılan ya da hikayenin akışını yönlendiren Carmen, Mimi, Violetta, Gilda, Musetta, Charlotte ve daha pek çok kadın karakterlerin hikayeleri, müzik ve sahne sanatının harmanlandığı AKM Kahve Konserleri'nde hayat bulacak.

30 MART CUMARTESİ: OPERANIN KADINLARI SAHNE ALIYOR

Mart ayının bu son konserinde, seçkin solistler mezzo soprano Ezgi Aydın, soprano Rumeysa Delican, soprano Nazlıcan Karakaş, mezzo soprano Gizem Keklikçi, soprano Cansu Özel ve soprano Selin Uzun, kadın ruhunun tüm güzelliğini geniş bir repertuar eşliğinde yansıtacak. ‘Operanın Kadınları’ başlığı altında gerçekleşecek bu özel etkinlik, 30 Mart Cumartesi günü saat 11:00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye Alanında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.