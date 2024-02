Olten Filarmoni Orkestrası sanatseverleri büyüledi

Olten Filarmoni Orkestrası Amsterdam’da unutulmaz film müzikleri ile sanatseverleri 14 Şubat’ta Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda büyüledi.

HOLLANDA (İGFA) - 10 yıl önce Sanatta İstihdam konusuna dikkat çekmek üzere bir farkındalık projesi olarak kurulmuş olan Olten Filarmoni Orkestrası, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda, 14 Şubat gecesi unutulmaz bir konsere imza attı. Dünyanın en prestijli ve tarihi salonlarından birisi olan bu konser salonuna sezonda davetli ilk Türk Orkestrası olarak büyük bir başarıya imza atan 70 kişilik dev orkestra sanatseverleri adeta büyüledi.

Olten Filarmoni Orkestrası, 70 kişilik ekibiyle Murat Cem Orhan şefliğinde, ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe solistliğinde, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ve her yıl yaklaşık dokuz yüz etkinliğin düzenlendiği Concertgebouw salonunda “Valentine Classics at the Movies” adlı konserde sanatseverleri kendilerine hayran bıraktı.

UNUTULMAZ BİR MÜZİK DENEYİMİ

Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Amsterdam Concertgebouw Konser Salonu'nu dolduran Türk ve yabancı sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Fatma Olten, başta Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal olmak üzere büyükelçilik çalışanlarına ve tüm sanatseverlere desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler izleyici olarak katıldı. Bu özel gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams, Bernstein, Silvestri, Morricone, Rota gibi isimlerin romantik eserleri konser repertuarında yer aldı. Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Şubat'taki Amsterdam konseriyle birlikte sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Bu özel konserle birlikte, Olten Filarmoni Orkestrası'nın müzikal yolculuğu daha da genişleyerek devam edecek.