OBBKT “perde” diyecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) 60. Tiyatro sezonu hazırlıklarına başladı. 59 yıldan bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren tiyatro, ’Rumuz Goncagül’’ adlı oyunla yeni tiyatro sezonuna “Perde” diyecek.ORDU (İGFA) - 60. sezonuna Oktay Arayıcı’nın yazdığı, OBBKT Genel Sanat Yönetmeni A. Emrah Özdilek’in yönettiği ‘’Rumuz Goncagül’’ adlı Müzikli oyun ile 6 Ekim tarihinde perde açmaya hazırlanan OBBKT’de yoğun prova dönemi başladı. Oyunun müzikleri Zafer Bozdağ tarafından bestelenirken, Şef Barış Engin yönetimindeki OBB Kent Orkestrası oyun müzikleri için sahnede yerini alacak. Oyunun dekoru, Murat Çavuş ve Cemal Arslan’a, Işık Tasarımı Zafer Bozdağ’a ait olacak.

OYUNUN KONUSU

Çağdaş bir orta oyunu olarak nitelendirilen oyunda, İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde eski bir evde kiracı olarak kızı Gülsün ile yaşayan İnsaf Hanım, kocasından kalma emekli maaşı ile geçinemeyince, İçine düştüğü geçim sıkıntısı ve toplumsal baskılara bir de giderek değişip dönüşen kent hayatının zorluğu eklenince, bu sıkışmışlığın içinden kendince bir çıkış yolu bulur ve kızının bir evi, bir güvencesi, bir yuvası olması için “Goncagül” rumuzu ile gazete ilan-ı mektup yazar. Ancak ilana talip iki yüz altmış bir adet mektup gelince olaylar bir anda içinden çıkılmaz bir hale gelir. Gizlice sevdiği Sıtkı’nın aşkından habersiz olan Gülsün, beklediği sevgiyi ararken eve gelen taliplilerin tek derdinin çıkar olduğunu ve aldatıldığını anlaması ile umutsuzluğa düşse de güvendiği sevgiye tutunur.

60. sezonunu dolu dolu geçirmeyi hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sahnelediği, ‘’Bahar Noktası’’ ve ‘’Sınır’’ adlı oyunlarına da bu sezon repertuvarında yer verecek.

OBBKT ayrıca, çevre kirliliğinin insanlar üzerinde mutasyona varabilecek kadar kötü etkileri olabileceğini anlatan, A.Emrah Özdilek’in yazdığı Emrullah Yazıcı’nın yönettiği ‘’Deniz Yıldızı’’ adlı çocuk oyununun da hazırlıklarına başladı.