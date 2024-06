Nilüferli gençler "Şah Canavara Mat" ile sahneye çıktı

Nilüfer Gençlik Tiyatrosu 2024 Ekibi’nin ilk kez sahnelediği “Şah Canavara Mat” oyunu, Ormandaki Kulübe’yi dolduran sanatseverlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), gençlere tiyatroyu sevdirmek ve bu alanda gelişimlerini sağlamak amacıyla geçen yıl Nilüfer Gençlik Tiyatrosu’nu kurdu. Bu tiyatro, gençlere sahne, oyunculuk, ışık, ses ve kostüm gibi tiyatronun her alanını deneyimleme ve geliştirme fırsatı sunuyor. NKT, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği bu projeyle, gençlere tiyatro sanatının her alanını öğreterek onların tiyatro yapmalarını sağlıyor.

Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, 20 kişilik yeni bir ekip ile Ocak ayının başında Ada Göktepe, Ayşe Güreşci, Burak Etöz ve Burakhan Yılmaz'ın yürütücülüğünde çalışmalarına başladı. Uygulama ve üretim atölyeleriyle tiyatro sanatıyla tanışan gençler, sanata ve kendilerine dair yeni bakış açıları kazanırken, yeni ilişkiler kurma ve geliştirme imkanı da buldular.

NKT’de ve ülkenin farklı tiyatrolarında çalışan profesyonellerle yapılan buluşma ve atölyelerle tiyatroya ve yaşama dair yeni perspektifler kazanan gençler, “Şah Canavara Mat” adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı. Performans yönetmenliğini Mert Öner’in yaptığı oyunda; Açanay A. Özata, Açılay A. Özata, Alper Arslaner, Aybüke Dilaver, Büşra Tekin, Duru Elvan Bütün, Ecenaz Aydın, Ela Siyahhan, Enes Arslan, Erdem Ün, Gülsün Pamuk, Güneş Deniz Kanat, Işıl Tarhan, İlge Ege Pehlivan, İrem Bingöl, Kübra Altunoluk, Nazlım Kumova, Onur Kurtuluş ve Selin Yıldız rol aldı.

Eğitim programlarını tamamlayan gençler, “Şah Canavara Mat” adlı oyunlarının prömiyerini Balat Atatürk Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe’de gerçekleştirdi. Oyunu Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da izledi. Gençler, performanslarıyla büyük beğeni toplarken, oyunun sahne dekorasyonu ve ışıklandırması da izleyicilerden tam not aldı. Oyunda, gençlerin yaşam kaygılarını, gelecek korkularını, ailevi ve arkadaş çevresiyle yaşadıkları sorunları, varoluş sancılarını ve benlik arayışlarını sorgularken sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, oyunun ardından genç oyuncuları ve yapımda emeği geçen NKT ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.