Nevşehirli genç tiyatrocular sınıfı geçti

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenen Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu’na katılan çocuk ve gençlerin sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için düzenlenen Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu geçtiğimiz günlerde sona erdi. 8-20 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği kursta katılımcılara Yaratıcı Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve yaratıcı drama etkinlikleri konularında eğitim verildi.

2 ay süren kursu başarıyla tamamlayan gençler, Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gençlik Kulübü çatısı altında ilk kez sahneye çıktı. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda birbirinden eğlenceli skeçleri sahneleyen gençlerin performansı izleyicilerden tam not aldı.

Program sonunda sahnede başarı belgelerini verdiği çocuk ve gençleri tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, skeçleri katılımcılar ile birlikte büyük bir keyifle izlediğini söyledi. Nevşehirli çocuk ve gençlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını kaydeden Savran, kursta emeği geçen eğitmenleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilerine teşekkür etti.

Belediyeciliği sadece yol veya altyapı yapmak olarak görmediklerini vurgulayan Savran, “Her şehrin bir karakteri, kimliği vardır ve bu karakterin, kimliğin oluşmasında da o şehri yönetenlerin katkısı büyüktür. Biz şehrimizi bir kültür, sanat şehri yapmakta kararlıyız ve bunu da kendi dinamiklerimizle, kendi değerlerimizle yapıyoruz.” dedi.