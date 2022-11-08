Nevşehir Tiyatrosu 'Zelzele'yle salladı

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Zelzele" isimli çocuk oyununu Derinkuyu İlçesine bağlı Özlüce köyünde sahneledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kasaba ve köylerde tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocuklar için başlattıkları turnelerini sürdürüyor.

Daha önce Nar ve Çat Kasabalarında “Zelzele” adlı oyunlarını sahneleyen Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, hafta sonu Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyü’ne konuk oldu.

Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz’ın yaptığı, Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş’in rol aldıkları oyun Özlüce İlkokulu’nda sahnelendi.

Tarihi gelişmelerin eğlenceli bir dille anlatıldığı oyuna çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu, önümüzdeki günlerde de kasaba ve köylerde oyunlarını çocuklarla buluşturmayı sürdürecek.