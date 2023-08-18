Nevşehir Kalesi'nde türküler yankılanacak

TRT Türk Halk Müziği Sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür,23 Ağustos 2023 Çarşamba günü akşamı Nevşehir Kalesi içerisinde “Muhabbet Akşamı” adlı konserleriyle Nevşehirlilere türkü ziyafeti sunacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü Nevşehir Kalesi içerisinde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek. TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Zamâne" programında seslendirdikleri Türk halk müziği eserleri ile sanatseverlerin beğenisini kazanan Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu’nun konuk olacakları “Muhabbet Akşamı” adlı konser saat 21.00’da başlayacak.

TRT Türk Halk Müziği Sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ün, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu türkülerinden derlenen repertuvarını seslendirecekleri konsere katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.