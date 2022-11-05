Nevşehir'de tiyatro atölyeleri tam gaz

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için kurulan Tiyatro Atölyesi’nde 3. dönem oyuncu kayıtları başladı. Atölye çalışmalarına katılarak Şehir Tiyatrosu’nda yer almak isteyenler online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, bünyesine yeni oyuncular katmak için Tiyatro Atölyesi eğitimlerini sürdürüyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için ücretsiz eğitim imkânı sunan Tiyatro Atölyesi’nde 3. kayıt dönemi başladı.

Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz tarafından drama, oyun yazarlığı, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verileceği atölye çalışmaları için dileyenler 4 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. 13 Kasım 2022 ve 4 Aralık 2022 tarihlerinde seçmelerin yapılacağı atölyede eğitimler 14 Kasım 2022 tarihinde başlayacak.

16 yaş üstü dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Tiyatro Atölyesi’nde yer almak isteyenler www.nevsehir.be.tr adresindeki hızlı menü bölümünden ‘Şehir Tiyatrosu Başvuru’ sekmesini tıklayarak online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.